Анри вспомнил, как Венгеру удалось переманить его из «Ювентуса» в «Арсенал»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри, ныне возглавляющий олимпийскую сборную Франции, рассказал, как бывший наставник лондонского клуба Арсен Венгер уговорил его продолжить карьеру в составе «канониров».

«Венгер пришёл посмотреть матч «Ювентуса» с «Удинезе», в котором играл я. После завершения поединка я полетел в Париж, и Венгер оказался в том же самолёте. Он сказал, что был на игре, и мы обменялись номерами. Он признался, что совершенно не понимает, почему я играю на фланге. В то время я фактически был крайним защитником! По словам Арсена, я впустую тратил время – он видел меня «девяткой». Он сказал, что было бы здорово встретиться вновь, а остальное – уже история», – сказал Анри в интервью пресс-службе лондонского «Арсенала».

Анри работал под руководством Арсена Венгера в «Монако» (с 1992 по 1994 год) и «Арсенале» (с 1999 по 2007 год, а также в 2012 году). На протяжении карьеры форвард также выступал за такие команды, как «Ювентус», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз». За 18 лет в профессиональном футболе француз завоевал 22 трофея (19 с клубами и ещё три со сборной Франции).

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