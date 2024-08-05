Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил сертификаты от Книги рекордов Гиннесса.

Напомним, Ямаль стал самым молодым игроком, участвовавшим в финальной стадии чемпионата Европы, а также самым молодым автором гола на Евро. Он отличился в полуфинальном матче с национальной командой Франции (2:1).

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ЛАМИНА ЯМАЛЯ

В минувшем сезоне 17-летний футболист принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере: