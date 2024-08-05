Игрок Fight Nights рассказал о своём здоровье после стрельбы в Москве

Игрок клуба Медиалиги Fight Nights Николай Бозаджи (Niko JR) подтвердил, что пострадал при стрельбе на юге Москвы.
«Меня не теряйте, живой — здоровый! Попадание было, но ничего серьёзного, спина вроде целая. Всю информацию дам позже. Идёт разбирательство», — написал Бозаджи в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина, возмущённый ездой самокатчиков, достал оружие, предположительно, травматическое, и открыл по ним огонь. Сообщается, что одним из пострадавших является Николай Бозаджи, сейчас он даёт показания в отделе полиции.
Напомним, в прошедшем сезоне Медиалиги Fight Nights стали обладателями бронзовых медалей турнира. Действующим победителем первенства является «Титан».
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