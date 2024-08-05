Ещенко дал оценку переходу аргентинца Барко в «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко оценил дебют аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в составе красно-белых.

«Он в первом же матче забил, молодец. Но надо смотреть на него в дальнейшем. Мне всегда нравились аргентинские футболисты из-за техники, работоспособности и неуступчивости.

Плюс к тому он со штрафного забил, что в «Спартаке» давно не делали. Был у нас Фернандо, а теперь будет аргентинец с хорошим ударом. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем так забивал», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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