Николич ответил на вопрос, способен ли Койта заменить Чалова в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о том, способен ли новичок команды Секу Койта заменить ушедшего в греческий ПАОК Фёдора Чалова.

«Секу — игрок под нападающим, слева или справа. Да, его можно использовать в качестве центрального, но для русского футбола, на мой взгляд, он не центральный нападающий», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА объявил о подписании контракта с Койта 8 июня. Последним клубом 24-летнего нападающего был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. В составе бывшей команды форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

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