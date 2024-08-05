«По мне — просто цирк». Генич – о скандальном эпизоде в матче «Динамо» Мх — «Пари НН»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на спорное судейское решение в матче третьего тура чемпионата России между «Пари НН» и «Динамо» Махачкала (1:0). Зе Турбо в концовке второго тайма заработал пенальти, который на 81‑й минуте реализовал Николай Калинский. Встречу обслуживал Ян Бобровский.

«Думайте сами. По мне — просто цирк», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После матча генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскритиковал судейство после матча. Также судейством в этом матче был недоволен и Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Позже в «Динамо» Махачкала заявили, что будут обращаться в ЭСК по итогам матча с «Пари НН».

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