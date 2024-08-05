Анчелотти рассказал, как Винисиус подставил Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился инцидентом с участием игроков «сливочных» Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.

«Вчера я был зол на Беллингема. Я позвонил ему, но он не ответил, и тогда я попросил Винисиуса позвонить ему – Джуд тут же взял трубку. Когда он ответил, я немного подождал, а затем попросил Вини дать мне телефон – так я смог поговорить с Беллингемом», – приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в соцсетях.

Беллингем выступает за «Реал» с лета 2023 года. Ранее английский хавбек представлял «Боруссию» Дортмунд. По итогам минувшего сезона атакующий хавбек отметился 23 голами и 13 результативными передачами, проведя 42 матча в своём дебютном сезоне в составе «сливочных». На Евро-2024 игрок вышел в старте во всех семи поединках сборной Англии, записав себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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