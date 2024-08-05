Ибрагимович обратился к Джоковичу после его победы на Олимпиаде в Париже

Бывший нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович, ныне занимающий должность в руководстве команды, поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на Олимпийских играх в Париже.

«Ты просто лучший!» — написал Ибрагимович в одной из социальных сетей.

Вчера, 4 августа, Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира в Париже (Франция) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Отметим, что для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого он трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Таким образом, 37-летний серб оформил «Золотой шлем» после победы над Алькарасом. Для испанца это первая Олимпиада в карьере.

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