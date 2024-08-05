Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев высказался о худшем старте «Краснодара» за 14 лет в РПЛ

Мусаев высказался о худшем старте «Краснодара» за 14 лет в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о неудачном старте команды в новом сезоне чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Если говорить в целом, то тяжёлое начало сезона, мы рассчитывали, конечно, на лучший старт, на большее количество побед. Но сейчас нам важно быть вместе, еще лучше работать и стараться исправить ситуацию в следующих матчах», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

На данный момент «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка в трёх матчах. На старте сезона команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА. Матч состоится 10 августа.

Материалы по теме
Что с «Краснодаром»?! Клуб Галицкого опять не забил и мог проиграть в Воронеже
Что с «Краснодаром»?! Клуб Галицкого опять не забил и мог проиграть в Воронеже

Известные дети спортсменов.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android