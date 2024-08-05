Мусаев высказался о худшем старте «Краснодара» за 14 лет в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о неудачном старте команды в новом сезоне чемпионата России.

«Если говорить в целом, то тяжёлое начало сезона, мы рассчитывали, конечно, на лучший старт, на большее количество побед. Но сейчас нам важно быть вместе, еще лучше работать и стараться исправить ситуацию в следующих матчах», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

На данный момент «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка в трёх матчах. На старте сезона команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА. Матч состоится 10 августа.

Известные дети спортсменов.