«Есть недоумение». Тренер махачкалинского «Динамо» — о судействе в матче с «Пари НН»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о судействе в матче третьего тура чемпионата России с «Пари НН» (0:1). Нападающий «Пари НН» Зе Турбо в концовке второго тайма заработал пенальти, который на 81‑й минуте реализовал Николай Калинский. Встречу обслуживал Ян Бобровский.

«Вопросы к своей команде всегда есть. От этого никуда не денешься. Без вопросов к своей команде нет движения вперед. По судейству есть не то что вопросы, есть недоумение после принятых решений», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

После матча в «Динамо» Махачкала заявили, что будут обращаться в ЭСК по итогам матча с «Пари НН».

В следующем туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 10 августа.

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