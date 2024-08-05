Полузащитник «Баварии» Брайан Сарагоса может уйти в аренду в «Валенсию»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о возможном уходе в аренду полузащитника Брайана Сарагосы.

«Если мы посмотрим на позиции вингеров, Брайану будет сложно получить много игрового времени у нас. Мы думаем, это хорошо, что он проявляет самоотверженность и говорит: «Я хочу развиваться и стать настоящим игроком «Баварии». Но здесь трудно даже попасть в состав. Поэтому мы пытаемся найти для него подходящую аренду», — приводит слова Эберля AS.

Главными претендентами на аренду Сарагосы являются «Валенсия» и «Жирона». Однако «летучие мыши» являются приоритетным вариантом для футболиста.

Сарагоса перешёл в «Баварию» из «Гранады» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 12 млн.

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