Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зазулин: в «Зените» хорошие ассистенты, партнёры, Глушенкову с ними проще играть

Зазулин: в «Зените» хорошие ассистенты, партнёры, Глушенкову с ними проще играть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин высказался о матче сине-бело-голубых с «Ростовом» (5:0) в 3-м туре чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Это была лучшая игра «Зенита» в этом чемпионате. Достаточно целостная, много мячей забили и практически ничего не дали сделать у своих ворот. Что касается Глушенкова — он и до этого уже показывал, что он сильный футболист. Просто в «Зените» хорошие ассистенты, партнёры. Ему с ними проще играть: вовремя отдают, хорошо ассистируют. Поэтому Максим стал ещё и забивать.

Что касается Клаудиньо — шли разговоры, что он может уйти. Бразильцы очень эмоциональные, думаю, это накладывает на его игру определённый отпечаток. Поэтому, если его не продадут, и разговоры об этом закончатся, я думаю, он выйдет на свой уровень, сосредоточится на игре», — приводит слова Зазулина радио «Движение».

После 3-х туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками и разницей мячей 13:0.

Материалы по теме
Аршавин предположил, когда «Зенит» потеряет первые очки в сезоне

Самые титулованные футбольные клубы России

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android