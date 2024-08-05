Зазулин: в «Зените» хорошие ассистенты, партнёры, Глушенкову с ними проще играть

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин высказался о матче сине-бело-голубых с «Ростовом» (5:0) в 3-м туре чемпионата России.

«Это была лучшая игра «Зенита» в этом чемпионате. Достаточно целостная, много мячей забили и практически ничего не дали сделать у своих ворот. Что касается Глушенкова — он и до этого уже показывал, что он сильный футболист. Просто в «Зените» хорошие ассистенты, партнёры. Ему с ними проще играть: вовремя отдают, хорошо ассистируют. Поэтому Максим стал ещё и забивать.

Что касается Клаудиньо — шли разговоры, что он может уйти. Бразильцы очень эмоциональные, думаю, это накладывает на его игру определённый отпечаток. Поэтому, если его не продадут, и разговоры об этом закончатся, я думаю, он выйдет на свой уровень, сосредоточится на игре», — приводит слова Зазулина радио «Движение».

После 3-х туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками и разницей мячей 13:0.

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