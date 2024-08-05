Экс-игрок «Зенита»: они должен победить «Динамо», клуб сделал выводы из прошлого сезона

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин высказался о предстоящем матче питерского клуба с московским «Динамо» в 4-м туре чемпионата России.

«Безусловно, будет интересный матч. Думаю, «Зенит» всё равно должен справиться, потому что сделал выводы из ошибок прошлого сезона: с первого тура показывают достаточно сильный футбол во всех смыслах — высокая коллективная скорость, много играют вперёд и за спину открываются.

Самое главное, что и в обороне достаточно надёжно, без каких-либо ошибок. Поэтому, я думаю, всё-таки «Зенит» должен победить», — приводит слова Зазулина радио «Движение».

Встреча между командами состоится 10 августа на стадионе «Газпром Арена» в 17:30 мск.

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