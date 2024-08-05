Хаби Алонсо — тренер года в Германии, судейский скандал в матче РПЛ. Главное к утру
Испанец Хаби Алонсо признан лучшим тренером года в Германии, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в матче 3-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:1), сербский теннисист Новак Джокович может принять участие на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Хаби Алонсо признан тренером года в Германии.
- Президент «Динамо» Мх: отдельные ошибки простительны, но предвзятое судейство недопустимо.
- Джокович изъявил желание выступить на Олимпиаде-2028.
- Алькарас рассказал, что ему сказал Джокович после финального матча на Олимпиаде в Париже.
- Бадоса обыграла Боузкову в финале турнира в Вашингтоне.
- Эррани прокомментировала победу над Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады в Париже.
- Ламин Ямаль получил сертификаты от Книги рекордов Гиннесса.
- Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал разгромную победу в матче с «Ахматом».
- Польскую каноистку допустили до участия на Олимпиаде-2024 после допингового отстранения.
- Елена Веснина отреагировала на поражение Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады.
Ваше расписание на сегодня
Комментарии