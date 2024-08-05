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5 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады

Хаби Алонсо — тренер года в Германии, судейский скандал в матче РПЛ. Главное к утру
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Испанец Хаби Алонсо признан лучшим тренером года в Германии, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в матче 3-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:1), сербский теннисист Новак Джокович может принять участие на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Хаби Алонсо признан тренером года в Германии.
  2. Президент «Динамо» Мх: отдельные ошибки простительны, но предвзятое судейство недопустимо.
  3. Джокович изъявил желание выступить на Олимпиаде-2028.
  4. Алькарас рассказал, что ему сказал Джокович после финального матча на Олимпиаде в Париже.
  5. Бадоса обыграла Боузкову в финале турнира в Вашингтоне.
  6. Эррани прокомментировала победу над Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады в Париже.
  7. Ламин Ямаль получил сертификаты от Книги рекордов Гиннесса.
  8. Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал разгромную победу в матче с «Ахматом».
  9. Польскую каноистку допустили до участия на Олимпиаде-2024 после допингового отстранения.
  10. Елена Веснина отреагировала на поражение Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады.
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