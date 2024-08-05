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Хаби Алонсо — тренер года в Германии, судейский скандал в матче РПЛ. Главное к утру

Испанец Хаби Алонсо признан лучшим тренером года в Германии, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в матче 3-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:1), сербский теннисист Новак Джокович может принять участие на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».