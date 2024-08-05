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Никлас Фюллькруг прошёл медосмотр для перехода в «Вест Хэм»

Никлас Фюллькруг прошёл медосмотр для перехода в «Вест Хэм»
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг прошёл медосмотр для перехода в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня, 5 августа, 31-летний футболист подпишет контракт до 2027 года с возможностью продления на год.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 26 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 4 млн – в виде дополнительных выплат. Зарплата нападающего в новом клубе составит € 3 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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