Круговой: Чалов проявит себя в ПАОКе. Есть шанс, что его возьмут в другой клуб

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о переходе нападающего армейского клуба Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Чалов хорошо играет. Он пошёл на повышение, там есть еврокубки. Думаю, что себя проявит. Есть шанс, что дальше возьмут куда-то в другой клуб. С командой перед уходом тепло попрощался. Пожелали ему удачи», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Ранее стало известно, что Чалов попал в заявку ПАОКа на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со шведским «Мальмё». Встреча состоится 6 августа. Также в заявку клуба из Салоников попал ещё один россиянин Магомед Оздоев.

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