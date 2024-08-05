Деограсия прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Мансилье

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал информацию об интересе казанского «Рубина» к аргентинскому нападающему Брайану Мансилье.

«Без понятия, интересовался ли «Рубин» Мансильей. Этим вопросом занимаются спортивный директор и клуб. Когда будет какое-то предложение от клубов, мне скажут, но пока такого не было. Так что вы знаете больше меня в этом вопросе», — сказал Деограсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Летом сообщалось, что аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья может сменить клубную прописку и перейти в «Рубин». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Напомним, Мансилья имеет действующее трудовое соглашение с «Оренбургом» до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 1,2 млн.