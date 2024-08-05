Тренер «Сочи» Морено — о победе над «Шинником»: в Ярославле было важно взять три очка

Главный тренер «Сочи» Роберто Морено высказался по итогам матча 4-го тура Мелбет Первой лиги с ярославским «Шинником».

«Самое главное сегодня – это то, что нам удалось победить, потому что в предыдущих трёх играх команда не выигрывала. Даже неважно, каким образом, но в Ярославле было важно взять три очка, чтобы продемонстрировать то, над чем мы работали в течение этих дней. Сегодня мы играли против команды, которая, на самом деле, играет гораздо лучше, чем об этом говорит их турнирное положение. «Шинник – та команда, у которой есть своя идея, просто в предыдущих матчах ей сопутствовало невезение. Ну а мы наконец-то победили и теперь продолжим работать дальше», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи» в телеграм-канале клуба.

Напомним, матч между «Сочи» и «Шинником» состоялся 4 августа. Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Антон Фролов из Москвы. «Сочи» одержал победу в матче со счётом 2:0. На 18-й минуте забил защитник «Сочи» Марсело Алвес, реализовав пенальти. На 55-й минуте нападающий «Сочи» Руслан Барт установил окончательный счёт в матче — 2:0. «Сочи» благодаря этой победе поднялся на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе четыре очка после четырёх матчей. «Шинник» занимает последнее место: команда не набрала ни одного очка в первых четырёх матчах нового сезона. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», который набрал девять очков и имеет одну игру в запасе.