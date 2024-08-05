Экс-форвард «Арсенала» Пепе стал игроком «Вильярреала»

Испанский «Вильярреал» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего крайнего нападающего лондонского «Арсенала» Николя Пепе на правах свободного агента. Соглашение ивуарийца с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Фото: ФК «Вильярреал»

Напомним, «Арсенал» купил Пепе в 2019 году у французского «Лилля» за € 80 млн. Всего в составе «канониров» Николя провёл 112 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу. Последним клубом футболиста был турецкий «Трабзонспор», в составе которого Пепе сыграл 23 матча, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Также за свою карьеру вингер успел поиграть за «Ниццу», «Анже» и «Орлеан».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8,5 млн.