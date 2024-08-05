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Капитан «Динамо» Мх Алибеков высказался о судействе в матче с «Пари НН»

Капитан «Динамо» Мх Алибеков высказался о судействе в матче с «Пари НН»
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Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков высказался о судействе в матче 3-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:1). Защитник был удалён с поля за две жёлтые карточки, а в концовке встречи нападающий «Пари НН» Зе Турбо заработал спорный пенальти, который на 81‑й минуте реализовал Николай Калинский. Встречу обслуживал Ян Бобровский.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60', Глушков – 90+7' / нет

«В целом всё прошло не так, как нам хотелось. Вроде всё было под нашим контролем, но… Можно сказать, есть и моя вина. Получил ненужные две карточки. Подставил команду. И в меньшинстве, конечно, нам стало тяжелее.

Конечно же, виноваты мы все, команда. Но что касается судейских решений, то сейчас эксперты как раз смотрят, обсуждают… Спросите у них потом, что и как по этим эпизодам. Всё ясно будет.

Обе жёлтые по делу получил? Наверное. Вторая, думаю, да, но первая… Я вроде кивок не делал. Раз мы оба столкнулись, то почему мне дают жёлтую, а сопернику нет? Потому что он упал? Ну, я не знаю.

Эпизод с назначенным пенальти? Смотрел, с каких камер главный судья изучал этот эпизод. И с этих камер не знаю, где он там нашёл пенальти», — приводит слова Алибекова «Матч ТВ».

Отметим, что в «Динамо» Махачкала заявили, что будут обращаться в ЭСК по итогам матча с «Пари НН».

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку. В следующем туре чемпионата России махачкалинцы встретятся с московским «Локомотивом». Матч состоится 10 августа.

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