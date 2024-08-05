Капитан «Динамо» Мх Алибеков высказался о судействе в матче с «Пари НН»

Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков высказался о судействе в матче 3-го тура чемпионата России с «Пари НН» (0:1). Защитник был удалён с поля за две жёлтые карточки, а в концовке встречи нападающий «Пари НН» Зе Турбо заработал спорный пенальти, который на 81‑й минуте реализовал Николай Калинский. Встречу обслуживал Ян Бобровский.

«В целом всё прошло не так, как нам хотелось. Вроде всё было под нашим контролем, но… Можно сказать, есть и моя вина. Получил ненужные две карточки. Подставил команду. И в меньшинстве, конечно, нам стало тяжелее.

Конечно же, виноваты мы все, команда. Но что касается судейских решений, то сейчас эксперты как раз смотрят, обсуждают… Спросите у них потом, что и как по этим эпизодам. Всё ясно будет.

Обе жёлтые по делу получил? Наверное. Вторая, думаю, да, но первая… Я вроде кивок не делал. Раз мы оба столкнулись, то почему мне дают жёлтую, а сопернику нет? Потому что он упал? Ну, я не знаю.

Эпизод с назначенным пенальти? Смотрел, с каких камер главный судья изучал этот эпизод. И с этих камер не знаю, где он там нашёл пенальти», — приводит слова Алибекова «Матч ТВ».

Отметим, что в «Динамо» Махачкала заявили, что будут обращаться в ЭСК по итогам матча с «Пари НН».

После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку. В следующем туре чемпионата России махачкалинцы встретятся с московским «Локомотивом». Матч состоится 10 августа.