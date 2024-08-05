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Баринов высказался о результатах «Локомотива» на старте нового сезона

Баринов высказался о результатах «Локомотива» на старте нового сезона
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о результатах московской команды на старте сезона-2024/2025. Ранее Баринов заявлял, что железнодорожники «движутся в другую сторону от чемпионства». Сейчас он подчеркнул, что не отказывается от своих слов и не спешит делать выводы. При этом футболист высоко оценил атмосферу, которая царит в «Локомотиве».

— «Локомотив» неплохо начал сезон. Три победы плюс не совсем справедливое поражение от «Динамо». Можно ли сказать, что твои слова про «движение в другую сторону от чемпионства» пока не оправдываются?
— Слушайте, это лишь начало чемпионата. Давайте смотреть в турнирную таблицу в конце сезона, а не после нескольких матчей. Я от своих слов никогда не отказываюсь. При этом атмосфера в команде сейчас просто потрясающая, все ребята — большие молодцы. Надеюсь, и дальше сможем показывать то, что показали в Грозном, — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» набрал 6 очков в трёх стартовых турах Российской Премьер-Лиги и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

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