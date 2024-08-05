Игрок «Зенита» Мостовой: главное — не слушать высказывания, что мы уже чемпионы

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказался об уверенном старте сезона в исполнении своей команды. Он отметил, что футболисты хорошо сыгрались между собой, что было заметно ещё во время предсезонной подготовки. Также Мостовой объяснил высокий процент реализации ударов «Зенита» появлением в составе команды Максима Глушенкова.

«Почему у „Зенита“ высокий процент реализации? Хочется сказать — у нас Макс Глушенков появился (улыбается). Он и с дальней, и с ближней дистанции забивает. Пока идёт, надо этим пользоваться.

Но вообще, есть уверенность в себе у всей команды. Плюс все хорошо сыгрались. Это на предсезонке уже было видно. Да и в сам сезон хорошо вкатились. Главное — продолжать так же, тренироваться и не слушать, когда говорят, что мы уже чемпионы», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, на старте нового сезона РПЛ «Зенит» набрал девять очков за три тура. Помимо сине-бело-голубых, максимальное количество очков за три матча набрал лишь один клуб — московское «Динамо». «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.