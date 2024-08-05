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Анчелотти — о возможном трансфере Кепы в «Реал»: на вратарской позиции мы прикрыты

Анчелотти — о возможном трансфере Кепы в «Реал»: на вратарской позиции мы прикрыты
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном переходе 29-летнего голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги, выступавшего в прошлом сезоне в составе «сливочных» на правах аренды.

«Мы любим его. Мы любим его… но на этой позиции мы прикрыты. Кепа очень хорошо выступил в прошлом сезоне. Мы были очень рады, что он у нас есть, но я не знаю, что произойдёт в этом сезоне», — приводит слова Анчелотти журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, за мадридский клуб на позиции голкипера также выступают бельгиец Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин.

В минувшем сезоне Кепа принял участие в 20 матчах «Реала» во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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