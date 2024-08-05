Нападающий «Интера» Тареми: если бы я не был футболистом, то стал бы полицейским

Нападающий миланского «Интера» и сборной Ирана Мехди Тареми рассказал, какой работой бы занялся, если бы не стал футболистом.

«Если бы я не был футболистом, думаю, я бы стал полицейским, возможно, детективом», — приводит слова Тареми Sky Sport Italia.

Тареми выступал за «Порту» с 2020 года. В прошлом сезоне форвард провёл за «драконов» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. Соглашение «Интера» с 31‑летним иранцем рассчитано до 30 июня 2027 года.

Напомним, миланский «Интер» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда Симоне Индзаги набрала 94 очка за 38 матчей.