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Экс-игрок «Спартака» Давыдов: понравилось, как играли красно-белые в последних матчах

Экс-игрок «Спартака» Давыдов: понравилось, как играли красно-белые в последних матчах
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о главном тренере красно-белых, сербском специалисте Деяне Станковиче.

«Во что хочет играть Станкович? Мне пока тяжело понять, во что он играет, но мне очень понравилась команда в последних двух матчах. Думаю, через тура три-четыре будет понятно, во что играет Станкович и есть ли свой рисунок игры», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 5 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. После двух туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал три очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице.

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