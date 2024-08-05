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«Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер Галлахера за € 40 млн — Романо

«Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер Галлахера за € 40 млн — Романо
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Английский полузащитник Конор Галлахер перейдёт из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико», клубы согласовали между собой трансфер за € 40 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок сборной Англии подпишет пятилетний контракт с испанским клубом. Также в СМИ сообщается, что сегодня, 5 августа, игрок вылетит в Испанию для прохождения медосмотра.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 24-летний Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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