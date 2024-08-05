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Защитник «Оренбурга» Малых: уход Веры — проблема, но он хотел сменить город и команду

Защитник «Оренбурга» Малых: уход Веры — проблема, но он хотел сменить город и команду
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Защитник «Оренбурга» Андрей Малых высказался об уходе атакующего полузащитника Лукаса Веры в подмосковные «Химки». По его мнению, потеря одного из лидеров атакующей группы — большая проблема для оренбуржцев.

«Уход Веры — большая проблема для «Оренбурга». Качественный и классный игрок, но это было чисто его решение, он хотел сменить обстановку, город, команду. Ничего плохого про него не могу сказать.

Не знаю, почему у него не получилось с «Локомотивом», выбрал «Химки». За «Оренбург» он показывал классный футбол, много пользы нам принёс. Лукас запомнится и нам, и публике. Когда приедет к нам, его встретят, но, надеюсь, с нами он сыграет неудачно», — сказал Малых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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