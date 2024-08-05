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Мансилья: хотели победить ЦСКА и показать отличный футбол — ничего не получилось

Мансилья: хотели победить ЦСКА и показать отличный футбол — ничего не получилось
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Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о результате матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу армейской команды. По словам Мансильи, «Оренбург» был намерен победить ЦСКА и показать хороший футбол. После поражения, по его словам, команда очень расстроилась.

«Мы очень расстроены, потому что приезжали сюда с намерением победить, показать отличный футбол. Рассчитывали на то, что удастся забить быстрые голы, но ничего не получилось. С этим уже ничего не поделать. Нужно работать дальше, чтобы вновь поднять голову», – приводит слова Мансильи «Советский спорт».

Напомним, «Оренбург» набрал четыре очка в трёх стартовых матчах РПЛ и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. У ЦСКА за аналогичное количество матчей семь очков и третье место в таблице.

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