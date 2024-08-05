Гендиректор «Пари НН» — о матче с «Динамо» Мх: нельзя огульно говорить, что судья ошибся

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался по итогам матча 3-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», отметив, что не стоит огульно обвинять арбитров встречи.

«Сложно комментировать решения судей. Мы не комментировали их и после матча с «Рубином», хотя тоже были на эмоциях. К каждому эпизоду нужно подходить максимально ответственно, проанализировать их. Нельзя огульно говорить, что была ошибка у судьи. Мы не подавали в ЭСК РФС после матча с «Рубином», понимая, что нам самим нужно усиливать свою игру, улучшать её. В этой ситуации будем придерживаться такой же тактики», — приводит слова Мелик‑Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» состоялся 4 августа. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН». На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки. После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку. В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.