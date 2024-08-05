Первый тренер Чалова: Глушенков же сразу в «Зените» выстрелил — чем Федя хуже?

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего Фёдора Чалова, высказался о предстоящем дебюте российского форварда в греческом ПАОКе.

«Конечно, Фёдор может устроить красивый дебют. Но у ПАОКа наигран состав, поэтому не факт, что Федю выпустят в старте. Будем болеть. Дай бог, чтобы он забил — он это умеет. Фёдор может выстрелить в первой же игре. Глушенков же сразу выстрелил — чем Федя хуже? Он тоже может забивать голы сразу же. Но для меня главное, чтобы он вышел играть в этом матче», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Ранее стало известно, что Чалов попал в заявку ПАОКа на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со шведским «Мальмё». Встреча состоится 6 августа. Также в заявку клуба из Салоников попал ещё один россиянин Магомед Оздоев.