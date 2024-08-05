Ещенко: Соболев доказал, что он спартаковец, ему не надо идти в «Зенит»

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался относительно потенциального перехода нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Моё мнение – Соболеву не надо идти в «Зенит». Из-за высокой конкуренции? Просто из-за отношения. Соболев доказал, что он спартаковец. Не знаю, чего добивается руководство. Джикию убрали, теперь могут потерять Соболева. Не понимаю, какой вектор развития у клуба», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Ранее Соболев был отстранён от тренировок с основной командой «Спартака».

Нападающий имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего футболиста 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.