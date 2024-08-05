Газизов: довольным стартом сезона быть не могу, «Динамо» Мх могло быть выше в таблице

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов полагает, что махачкалинская команда могла находиться выше в турнирной таблице РПЛ, если бы не ошибки судей.

«Наша команда бьётся, мы показываем неплохую игру. Я не могу быть полностью довольным стартом, потому что считаю, что мы могли быть выше в таблице. Мы недосчитались минимум трёх очков из-за судейских ошибок», — приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, накануне, 4 августа, «Динамо» Махачкала провело матч 3-го тура РПЛ с «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН». На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки. После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку. В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.