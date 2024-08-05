В «Динамо» отреагировали на слухи, что Дзюба прилетал в Махачкалу для обсуждения контракта

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на новости в СМИ о том, что российский нападающий Артём Дзюба прилетал в Махачкалу для обсуждения контракта.

— Артём Дзюба действительно прилетал в Махачкалу для переговоров с «Динамо»?

— Не было такого (смеётся). Артём Дзюба — классный игрок. Конечно, было бы неплохо, если бы он прилетел. Но этого не было.

— «Динамо» не потянет контракт Дзюбы?

— Думаю, да. Это хорошо известно всем. Думаю, Дзюбе это тоже известно, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне российский футболист выступал в составе московского «Локомотива». Он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.