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КДК рассмотрит неспортивное поведение игрока «Факела» Калинина в матче с «Краснодаром»

КДК рассмотрит неспортивное поведение игрока «Факела» Калинина в матче с «Краснодаром»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит неспортивное поведение игрока «Факела» Игоря Калинина в матче с «Краснодаром».

«По матчу «Факел» — «Краснодар». Главный тренер «Краснодара» Мусаев — выход за предел технической зоны с выходом на поле. Также будет рассмотрен сознательный удар футболиста «Факела» Калинина по микрофону основного вещателя, что привело к его повреждению. Рассмотрим неспортивное поведение футболиста», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Краснодар» проходил в Воронеже. Игра завершилась со счётом 0:0.

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