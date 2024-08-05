КДК рассмотрит неспортивное поведение игрока «Факела» Калинина в матче с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит неспортивное поведение игрока «Факела» Игоря Калинина в матче с «Краснодаром».

«По матчу «Факел» — «Краснодар». Главный тренер «Краснодара» Мусаев — выход за предел технической зоны с выходом на поле. Также будет рассмотрен сознательный удар футболиста «Факела» Калинина по микрофону основного вещателя, что привело к его повреждению. Рассмотрим неспортивное поведение футболиста», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Краснодар» проходил в Воронеже. Игра завершилась со счётом 0:0.