Мор — о «Крыльях Советов»: Осинькину очень сложно с таким составом бороться в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о выступлении самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне. По мнению экс-футболиста, команде необходимо усилить нынешний состав.

«У клуба не было никаких приобретений. Лидеры команды в лице Салтыкова и Горшкова её покинули. Кто‑то травмирован, а другие лидеры, такие как Ежов, Гарре, Бейл, ещё форму просто не набрали. Поэтому Осинькину очень сложно с таким составом бороться в РПЛ.

Есть довольно‑таки много времени. Если руководство клуба купит каких‑либо сильных футболистов, то Осинькину понадобится совсем немного времени, чтобы встроить их в состав. Но пока, конечно, если самарцы не сделают приобретения, то будут до последнего тура бороться за выживание», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

После двух туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Крылья Советов» не сумели заработать ни одного очка и занимают последнее место в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыша Фонбет Кубка России самарцы также стартовали с поражения. Подопечные Игоря Осинькина уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ.