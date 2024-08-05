Футболист «Динамо» Мх Глушков приглашён на заседание КДК РФС после игры с «Пари НН»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что футболист «Динамо» Махачкала Никита Глушков приглашён на заседание комитета после игры 3-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Из матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» будут рассмотрены следующие эпизоды. Болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные высказывания в адрес судьи. Также рассмотрит удаление футболиста «Динамо» Глушкова за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Глушков приглашён на заседание. Также будет рассмотрено неподобающее поведение «Динамо» — два удаления в одном матче», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 3-го тура РПЛ между «Динамо» Махачкала и «Пари НН» состоялась накануне, 4 августа. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН».