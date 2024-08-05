В КДК РФС объяснили, почему не будут рассматривать высказывания Газизова в адрес судей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК не будет рассматривать высказывания генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова в адрес арбитров после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН».

«Поскольку Газизов является генеральным директором клуба и не заявлен для участия в соревновании, он не входит в юрисдикцию КДК», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Газизов раскритиковал судейство после матча 3‑го тура РПЛ с «Пари НН», заявив, что случилось убийство команды, а судья должен прекратить деятельность на поле. Встреча, которая прошла в воскресенье, 4 августа, в Каспийске, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.