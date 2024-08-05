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В КДК РФС объяснили, почему не будут рассматривать высказывания Газизова в адрес судей

В КДК РФС объяснили, почему не будут рассматривать высказывания Газизова в адрес судей
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК не будет рассматривать высказывания генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова в адрес арбитров после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН».

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Калинский – 82'    
Удаления: Алибеков – 60', Глушков – 90+7' / нет

«Поскольку Газизов является генеральным директором клуба и не заявлен для участия в соревновании, он не входит в юрисдикцию КДК», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Газизов раскритиковал судейство после матча 3‑го тура РПЛ с «Пари НН», заявив, что случилось убийство команды, а судья должен прекратить деятельность на поле. Встреча, которая прошла в воскресенье, 4 августа, в Каспийске, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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