Капитан махачкалинского «Динамо» Алибеков назвал историческим первый домашний матч в РПЛ

Капитан «Динамо» Махачкала Муталип Алибеков назвал первый домашний матч махачкалинской команды в РПЛ значимым и историческим моментом для всего Дагестана.

«Это была очень важная игра, жаль, что мы не смогли выиграть. Первый матч нашего клуба в РПЛ — это очень значимое, историческое событие для всей республики. К нам пришло много болельщиков, за что им огромное спасибо. Будем стараться радовать их в следующих играх», — приводит слова Алибекова ТАСС.

Напомним, первым домашним матчем в РПЛ сезона-2024/2025 для «Динамо» Махачкала стала встреча с «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН». На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки. После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку. В минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Пари НН» проиграл ЦСКА со счётом 0:3.