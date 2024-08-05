Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» объявил о переходе Хави Симонса в «РБ Лейпциг» на правах аренды

«ПСЖ» объявил о переходе Хави Симонса в «РБ Лейпциг» на правах аренды
Комментарии

21-летний атакующий полузащитник «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонс проведёт сезон-2024/2025 в «РБ Лейпциг» на правах аренды без права выкупа, сообщает пресс-служба французской команды на своём официальном сайте.

«Пари Сен-Жермен» желает Хави отличного сезона в «РБ Лейпциг», — говорится в заявлении на сайте клуба.

В минувшем сезоне Симонс также выступал в составе «Лейпцига» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
«ПСЖ» сделал официальное предложение по Хулиану Альваресу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android