«Готов творить историю». Хави Симонс прокомментировал свой переход в «РБ Лейпциг»

Полузащитник Хави Симмонс прокомментировал свой переход из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг» на правах годичной аренды.

«Я получил от перехода в «Лейпциг» всё, что хотел. Я попал в отличную команду и почувствовал всеобщее доверие и веру в меня. Я смог развиваться и как игрок, и как личность. «РБ Лейпциг» — идеальное место для этого. Кроме того, клуб очень ценит меня и в последние несколько месяцев дал понять, что хотел бы подписать меня. Они выделили для меня чёткий и ясный план на предстоящий сезон.

Мы хотим снова бороться за первое место в Бундеслиге и как можно дольше оставаться в Лиге чемпионов. Мы хотим добиться большего, чем в прошлом году, во всех соревнованиях. Мы снова вступим в сезон с сильным составом, о чём мне также дали понять клуб и тренерский штаб. Я очень мотивирован, чтобы продолжать совершенствоваться и вносить свой вклад в успех клуба.

Чувствую себя в Лейпциге как дома и очень рад, что смогу ещё год выступать за этот клуб и за этих болельщиков. Я готов творить историю!» — приводит слова Симонса пресс-служба немецкого клуба на своём официальном сайте.