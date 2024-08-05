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Экс-футболист «Рубина» Устинов высказался о Бердыеве

Экс-футболист «Рубина» Устинов высказался о Бердыеве
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Бывший футболист казанского «Рубина» Виталий Устинов поделился воспоминаниями о совместной работе с экс-тренером казанцев Курбаном Бердыевым. По словам игрока, Бердыев мог простить своим подопечным любой технический брак, но отсутствие самоотдачи он не прощал.

«Чем мне запомнился Курбан Бердыев? Дисциплиной прежде всего. Он может все простить, неудачную обработку мяча, например. Но если ты не добежал, он простить не сможет. Самое главное для него – бегать и отдаваться игре.

«Рубин» — самый именитый клуб в моей карьере? Да, конечно. «Рубин» остаётся в моём сердце. Я помню и слежу за ним. Переживаю», — приводит слова Устинова интернет-портал «Татар-информ».

Напомним, помимо «Рубина», в России Курбан Бердыев успел также поработать в «Сочи» и «Ростове».

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