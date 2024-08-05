Экс-игрок «Ливерпуля» Барнс: то, что может сделать Нуньес, не в состоянии сделать Холанд

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс высказался о нападающем мерсисайдского клуба и сборной Уругвая Дарвине Нуньесе.

«Дарвин может привести нас к чемпионскому титулу, не забив при этом 40 голов. Ему вообще не нужно соревноваться с кем-то другим. То, что может сделать Нуньес, не способен сделать Холанд. Вы посмотрите, какую тяжёлую работу он выполняет, как активно прессингует соперника. Холанд не делает этого, но забивает много голов», — приводит слова Барнса известное британское онлайн-издание Daily Mail.

Напомним, прошлый сезон «Ливерпуль» завершил на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Этим летом команду возглавил нидерландский специалист Арне Слот. Нуньес выступает за «красных» с 2022 года.