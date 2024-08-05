Барко: «Спартак» — главный клуб в России. Нужно этому соответствовать и стать чемпионами

Новичок московского «Спартака» Эсекьель Барко назвал красно-белых главным футбольным клубом России. По его мнению, «Спартак» обязан подтверждать этот статус и становиться чемпионом Российской Премьер-Лиги в новом сезоне. Также Барко высказался о своей статистике титулов — он выигрывал трофеи во всех клубах, за которые выступал.

— Ты выигрывал трофеи со всеми клубами, в которых играл. Есть какой-то секрет?

— Здорово, что получилось брать титулы со всеми клубами. Это классно. Надеюсь, что удастся продолжить традицию со «Спартаком». Это моя основная цель: стать чемпионами, полностью отдаваясь на поле в каждой игре. «Спартак» — самый главный клуб в стране, и нужно этому соответствовать», — приводит слова Эсекьеля Барко официальный сайт московского «Спартака».