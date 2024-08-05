Капитан «Оренбурга» Малых: если Томпсон не дурачок, больше не будет совершать такие ошибки

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых высказался о чилийском нападающем команды Хорди Томпсоне.

— У Томпсона была неприятная история с девушкой. Какой он человек?

— В целом он ничем не отличается от других ребят, просто ещё молодой, жизнь познаёт, у него всё впереди. Если он не дурачок, то сделает выводы на своём опыте и больше не будет совершать ошибки в своей жизни. А так, он весёлый парнишка, общительный, хороший футболист. Всё в его руках. Повторюсь, ему надо сделать выводы из всего происходящего.

— Как вы отреагировали, когда прочитали новости о нём?

— Конечно, это с не очень хорошей стороны показывает его качества. Думаю, с ним провели беседу наши тренеры, наставники. Надеюсь, он осознал все свои ошибки, — сказал Малых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 2023 году чилийцу Томпсону были предъявлены обвинения в домашнем насилии. Его девушка заявила, что футболист избил её и пытался задушить в ходе ссоры. Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на шесть месяцев под залог.