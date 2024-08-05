Состоялась жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 5 августа, состоялась жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Первые матчи этой стадии состоятся 20 и 21 августа, ответные — 27 и 28 августа. По итогам плей-офф квалификации будет определён окончательный состав группового этапа ЛЧ. Жеребьёвка группового этапа состоится 29 августа.
Результаты жеребьёвки плей-офф ЛЧ (Путь чемпионов):
- «Янг Бойз» — «Галатасарай»;
- «Динамо» Загреб — «Лудогорец»/«Карабах»;
- «Мидтьюлланн»/«Ференцварош» — «Слован» Братислава/АПОЭЛ
- «Ягеллония» Белосток/«Будё-Глимт» — «Црвена Звезда»;
- «Мальмё»/ПАОК — «Спарта» Прага/«Стяуа» Бухарест;
Результаты жеребьёвки плей-офф ЛЧ (Путь лиг):
- «Лилль»/«Фенербахче» — «Славия» Прага/«Юнион Сент-Жиллуа»;
- «Рейнджерс»/«Динамо» Киев — «РБ Зальцбург»/«Твенте».
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