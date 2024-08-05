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Сегодня, 5 августа, состоялась жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Первые матчи этой стадии состоятся 20 и 21 августа, ответные — 27 и 28 августа. По итогам плей-офф квалификации будет определён окончательный состав группового этапа ЛЧ. Жеребьёвка группового этапа состоится 29 августа.

Результаты жеребьёвки плей-офф ЛЧ (Путь чемпионов):

«Янг Бойз» — «Галатасарай»;

«Динамо» Загреб — «Лудогорец»/«Карабах»;

«Ягеллония» Белосток/«Будё-Глимт» — «Црвена Звезда»;

«Мальмё»/ПАОК — «Спарта» Прага/«Стяуа» Бухарест;

Результаты жеребьёвки плей-офф ЛЧ (Путь лиг):

«Лилль»/«Фенербахче» — «Славия» Прага/«Юнион Сент-Жиллуа»;