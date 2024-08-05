Салихова — о «Краснодаре»: безволие, полная атрофия всего, что успел привить команде Ивич

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева.

«Краснодар» — это про что угодно, только не про результат на поле. Иногда надо встать на собственное «я», признать ошибки и попытаться заново пригласить Ивича, чтобы спасти сезон. Возможно, Мусаев — отличный детский тренер, но главная команда его не воспринимает.

Зачем «Краснодар» показывает его речи в раздевалке, собирая эмодзи «клоун» тем самым? Игроки абсолютно равнодушны к словам Мусаева. Безволие на поле — «Краснодар» просто потерял яйца. Полная атрофия всего, что успел привить команде Ивич», — приводит слова Салиховой Sport24.

В нынешнем сезоне «Краснодар» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

«Краснодар» сыграл три первых матча нового сезона РПЛ вничью. Таким образом, «быки» впервые за 14 лет не смогли одержать победу. Подопечные Мурада Мусаева забили один гол за три матча. Последний раз столько «Краснодар» забивал в первых трёх играх в сезоне-2015/2016.