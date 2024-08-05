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Тренер «Оренбурга» Деограсия не считает позорным поражение от ЦСКА со счётом 1:5

Тренер «Оренбурга» Деограсия не считает позорным поражение от ЦСКА со счётом 1:5
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что не считает позорным поражение от ЦСКА (1:5) в матче 3-го тура РПЛ.

«Невозможно, чтобы это было позором. Если кто-то выкладывается на 100% в футболе, то о стыде даже речи быть не может. Никакого позора тем более. Просто поздравляю ЦСКА, нам нужно просто стать лучше. Позитив? В первом тайме игра была не самой плохой, у нас были моменты, команда действовала довольно хорошо. Хотя результат был 1:3, не самый справедливый. Нам нужно улучшить некоторые моменты, из-за которых нам забили мячи. Нужно работать над этим», — приводит слова Деограсии ТАСС.

Напомним, матч между ЦСКА и «Оренбургом» состоялся накануне, 4 августа. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу армейцев. После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    
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