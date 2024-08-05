«Чемпионат» ищет редактора коммерческих материалов

В команду спортивного портала Championat.com требуется редактор, чтобы работать с рекламными материалами различных форматов.
Чем предстоит заниматься:
– создавать коммерческие материалы, причём сегодня это может быть лонгрид, а завтра – «сториз»;
– подключаться к генерации идей;
– спокойно реагировать на правки и тонкости согласований.
Какой человек нам нужен:
– у вас есть опыт работы автором и/или редактором – от 3 лет;
– вы интересуетесь разными видами спорта и можете разобраться в любой теме;
– знаете, как работать с SEO-рекомендациями;
– у вас лёгкий стиль и нет проблем с тем, чтобы переключаться между форматами.
Что мы предлагаем:
– гибридный рабочий день;
– стильный офис на Даниловской мануфактуре со всеми плюсами, но рассматриваем вариант и удалённой работы;
– официальное оформление;
– итоговую зарплату обсудим на собеседовании.
Если вам интересна эта позиция, напишите на почту transfers@championat.com
- В теме письма укажите «Коммерческий редактор».
- В двух абзацах расскажите о своём опыте и в каких видах спорта вы хорошо разбираетесь.
- Прикрепите три-четыре ссылки на материалы или проекты, над которыми вы работали. Совсем здорово, если там будут примеры коммерческих материалов.
Если ваш опыт будет нам интересен, отправим тестовое задание.