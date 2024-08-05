Владимир Ивич: я и мой штаб получили медали от «Краснодара»

Сербский тренер Владимир Ивич заявил, что «Краснодар» отправил ему серебряную медаль по итогам сезона-2023/2024.

«Краснодар» действительно отправил мне комплект медалей, и я недавно получил их. Я и мой тренерский штаб теперь с медалями», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Чёрно-зелёные в прошлом сезоне заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо». Чемпионский титул выиграл санкт-петербургский «Зенит». Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года. После поражения в 1/4 финала Фонбет Кубка России от «Химок» (0:2) «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем. Команду возглавил Мурад Мусаев, ранее уже работавший во главе «быков».