Состоялась жеребьёвка 4-го квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 5 августа, состоялась жеребьёвка четвёртого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Первые матчи этой стадии состоятся 22 августа, ответные — 29 августа.
Результаты жеребьёвки плей-офф Лиги Европы:
«Динамо» Минск (Беларусь)/«Линкольн» (Гибралтар) — «Андерлехт» (Бельгия)
«Ягеллония» (Польша)/ «Будё-Глимт» (Норвегия) (проигравший) — «Панатинаикос» (Греция)/«Аякс» (Нидерланды)
«Карабах» (Азербайджан)/«Лудогорец» (Болгария) (проигравший) — «Петрокуб» (Румыния)/ТНС (Уэльс)
«Партизан» (Сербия)/«Лугано» (Швейцария) — «Бешикташ» (Турция)
ЛАСК (Австрия) — «Спарта» Прага (Чехия)/«Стяуа» (Румыния) (проигравший)
«Санта-Колома» (Андорра)/РФШ (Латвия) — «Слован» (Словакия)/АПОЭЛ (Кипр) (проигравший)
«Паневежис» (Литва)/«Маккаби» Т-А (Израиль) — ТСЦ (Сербия)
«Мальмё» (Швеция)/ПАОК (Греция) (проигравший) — «Целе» (Словения)/«Шэмрок Роверс» (Ирландия)
«Мидтьюлланн» (Дания)/«Ференцварош» (Венгрия) (проигравший) — «КИ Клаксвик» (Фарерские острова)/«Борац» (Босния и Герцеговина)
«Мольде» (Швеция)/«Серкль Брюгге» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия)/«Эльфсборг» (Швеция)
«Брага» (Португалия)/«Серветт» (Швейцария) — «Трабзонспор» (Турция)/«Рапид» (Австрия)
«Кривбасс» (Украина)/«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Хартс» (Шотландия)
Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.